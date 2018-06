Tormijooks Tallinna Sadama aktsiatele

Tallinna Sadama aktsiate avalikul esmaemissioonil (IPO) osales 13 723 Eesti jaeinvestorit ja 102 kutselist investorit ning nõudlus väärtpaberite järele ületas pakkumise enam kui kolm korda.

Tallinna Sadamast on saanud rahvaaktsia ehk suurima aktsionäride arvuga ettevõte Tallinna börsil. Tõsi, tegemist ei ole suurima aktsionäride arvuga esmaemissiooniga meie börsi ajaloos. Suurima aktsionäride arvuga oli Tallinki IPO 2005. aasta detsembris, kui väärtpabereid märkis 16 040 väikeaktsionäri. Praegu on Tallinkil veidi alla 11 000 aktsionäri.

«Üheks meie väga oluliseks eesmärgiks aktsiate börsil noteerimisel oli anda igale Eesti inimesele võimalus saada osa Tallinna Sadama tulevikust. Seda võimalust kasutanud inimeste arv on muljet avaldav,» märkis Tallinna Sadama juht Valdo Kalm pressiteate vahendusel.

Eesti jaeinvestorid saavad kokku 18,4 miljonit aktsiat, 21 protsenti jaotavatest aktsiatest, mille väärtus on kokku 31,3 miljonit eurot. Ettevõtte turuväärtuseks kujunes veidi alla poole miljardi euro, täpsemalt 447 miljonit eurot. Seega kuulub seitse protsenti Tallinna Sadama aktsiatest Eesti väikeinvestoritele.

Investoreid 22 riigist

Nagu emissiooni korraldajad juba lubasid, said kuni 1000 aktsiat soovinud investorid nii palju aktsiaid, kui soovisid. Need, kes märkisid 1000 kuni 3000 aktsiat, said üle 1000 märgitud aktsiatest veidi üle poole (täpsemalt 51,34 protsenti) soovitust.

Näiteks 2000 aktsia soovijad said 1513 ja 3000 aktsia soovijad 2027 aktsiat, aga neil, kelle soov oli saada üle 3000 aktsia, nii hästi ei näinud – üle 3000 märgitud aktsiasoovist rahuldati ainult 4,5 protsenti ehk iga 1000 märgitud aktsia eest saadi vaid 45.

Samal ajal kui jaeinvestorite hulgas oli Tallinna Sadam peaaegu sama populaarne kui omal ajal Tallink, siis institutsionaalsete investorite arvu poolest jäi Tallinna Sadam suurusjärgu võrra laevafirmale alla. Kui Tallinna Sadama aktsiaid märkis 102 institutsionaalset investorit ehk pensioni-, investeerimis- või muud fondi, siis Tallinkil oli neid üle 1000.

Tallinna Sadama juht Valdo Kalm mai alguses ettevõtte börsiplaane tutvustamas. FOTO: Eero Vabamägi

Tallinna Sadama sõnul osales institutsionaalseid investoreid kokku 22 riigist. Eesti institutsioonide nõudlus moodustas 29 protsenti kogu institutsionaalsest nõudlusest. Valdav enamik institutsionaalsetest investoritest tuli siinsetest pensionifondidest. LHV Varahalduse juht Mihkel Oja kirjutas LHV investeerimisportaali foorumis, et LHV pensionifondid märkisid 30 miljonit aktsiat ning said seitse.

Tulemustega väga rahul

Balti riikide institutsioonide nõudlus kokku moodustas 34 protsenti, Põhjamaade fondid 27, Ühendkuningriik 21, ülejäänud Euroopa 8, USA 8 ja muud regioonid protsent kogu institutsionaalsest nõudlusest.

Pakkumise üks korraldaja, Swedbanki investeerimispanganduse juht Mihkel Torim on aktsiaemissiooni tulemustega väga rahul. «Keerulisel turul mitmekordselt ülemärgitud Tallinna Sadama IPO on üks Euroopas sel aastal toimunud 29st üle 100 miljoni eurose mahuga pakkumisest, mille hind kinnitati pakkumise hinnavahemiku ülemisse poolde. Samuti on heameel tõdeda, et ligi 80 protsenti pakkumises osalenud jaeinvestoritest saavad vähemalt kaks kolmandikku oma märkimissoovist,» sõnas Torim.

Investeerimisnõustamisfirma Redgate Capital partner Aare Tammemäe ütles Postimehele, et huvi märkimise vastu oli meeldiv üllatus.

«Kuna suuri IPOsid Baltikumist ja Eestist ei ole kaua aega tehtud, siis oleks võinud eeldada tulemuste osas teatud teadmatust. Aga üllatasid nii kohalikud jaeinvestorid (huvi oli suurem, kui üheski teise Eesti aktsia puhul) kui ka Põhjamaade, Suurbritannia ja USA investorid, sest nende osakaal oli siiski ka päris suur,» selgitas Tammemäe.

«Millal on Soome või Põhjamaad üldse nii palju siia turule investeerinud? Telekomi IPO ajal?» lisas ta.

Mis puudutab kohalikke institutsionaalseid investoreid, siis Tammemäe sõnul eeldati ilmselt, et nemad tulevad IPOga kaasa, ning nii ka juhtus.

Ka varahaldusettevõtte Avaron Capital investeeringute juht Peter Priisalm ütles Postimehele, et IPO kujunes edukaks. Priisalmi sõnul märkisid ka nemad aktsiaid ning ta usub, et aktsia hakkab ilmselt esialgu tõusma.

«Kui on arvestatav ülemärkimine, siis aktsia kipub vähemalt alguses tõusma, sest paljud investorid said vähem, kui nad tahtsid, ja kalduvad sinnapoole, et saada huvipakkuv kogus võimalusel kokku,» selgitas Priisalm. «Aktsia müüdi päris korraliku dividenditootlusega ära, mistõttu neid investoreid, kes võiks sellega rahul olla, võiks jätkuda,» lisas ta.

Tallinna Sadam on lubanud, et maksab kahel järgmisel aastal dividendideks vähemalt 30 miljonit eurot ehk 11,4 senti aktsia kohta.

Tallinna Sadama märkimishinnaks kujunes 1,7 eurot, see teeb aktsiate märkijate jaoks eeldatavaks dividenditootluseks 6,7 protsenti.

Aktsia hinnatõusu ennustab lähiajal ka Aare Tammemäe. «Kuna oli kolmekordne ülemärkimine, siis võiksin ennustada aktsiale lähiajal tõusuruumi, et need «näljased» investorid (eelkõige institutsionaalsed), kes jäid ilma oma oodatud allokatsioonist (aktsiate jaotamine – T. O.), saaksid oma investeeringut täiendada,» lisas ta.