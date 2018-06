Putin lubab vähendada allpool vaesuspiiri elavate inimeste arvu poole võrra

Putini sõnul on tema ametiaja eesmärk vähendada allpool vaesuspiiri elavate venelaste hulka poole võrra, praegu on selliseid inimesi üle 20 miljoni.

President lükkas ümber kuuldused, et valitsusel on kavas loobuda ühtlasest tulumaksust, vaid ütles, et raha tuleb leida maksusüsteemi parema toimimise arvel.

Putin ütles, et Venemaa sisemajanduse kogutoodang on praegu 1,5 protsenti suurem kui aasta eest. See ei ole kuigi suur, tunnistas president, kuid kinnitas, et tulevikus on kasv tagatud.