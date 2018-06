Maksuvõlglaste TOP: hiidvõlglane kadunud, asemel kuritegeliku ühenduse juht

Maksuvõlaga firmade edetabelis on esikohal mootorikütuste hulgimüügiga tegelev ettevõte INV T OÜ, mille maksuvõlg on ligi 16,5 miljonit eurot. Teisel kohal on Adrian Arendus OÜ, mille maksuvõlg on ligi 10,1 miljonit eurot.