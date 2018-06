Majandusanalüütik: hinnatõusu veab riigi aktsiisipoliitika

«Kui selle aasta mais küündis Brenti naftabarreli hind juba kohati 80 dollarini, siis 2017. maikuus ületas see napilt 50 dollari taset. Tõenäoliselt on nafta hind saavutanud hetkel küll pigem oma ülemise piiri, kuid mulluse madalseisu tõttu jääb see inflatsioonis tooni andma terveks aastaks,» ütes Nestor BNS-ile.

Nestori sõnul on positiivne see, et toidukaupade hinnatõus on aeglustunud, mis varasemalt on eriti mõjutanud madalama sissetulekuga leibkondi.