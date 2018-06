Eesti Pank: jooksevkonto puudujääk viitab aktiivsemale investeerimisele

Jooksevkonto puudujääk esimeses kvartalis oli 35 miljonit eurot (–0,6 protsenti SKPst), milles ei ole midagi ebatavalist. Esimese kvartalis on jooksevkonto puudujäägi põhjused peamiselt hooajalised. Aasta alguses on teenuste väliskaubanduse ülejääk reisi- ja veoteenuste vähese ekspordi tõttu tavaliselt aasta väikseim ning tulude netoväljavool aasta suurim, kuna Euroopa Liidu eelarvesse tehakse mahukaid makseid.

Hiljuti avaldatud majanduskasvu statistika näitas esimeses kvartalis investeeringute kaheksa protsendist langust, kuid ka sealt ilmneb, et näitaja on tugevalt mõjutatud üksikutest tehingutest, ilma milleta olnuks investeeringute kasv ligikaudu kolm protsenti. Kuigi investeerimisaktiivsus on viimasel ajal kasvanud, on investeeringute üldine tase endiselt madal nii ajaloolises võrdluses kui ka võrdluses teiste Euroopa riikidega.