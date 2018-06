Tallinna Sadama aktsia lõplikuks hinnaks kinnitati 1,70 eurot

«Üheks meie väga oluliseks eesmärgiks aktsiate börsil noteerimisel oli anda igale Eesti inimesele võimalus saada osa Tallinna Sadama tulevikust. Seda võimalust kasutanud inimeste arv on muljetavaldav ning tänan kõiki teid – Eesti inimesed – meile osutatud usalduse eest. Samas on 22 riigist kutselise investori osalemine tunnustus meie ettevõttele ja Eesti majandusele,» lisas Kalm.

Pakkumise ühe korraldaja Swedbanki investeerimispanganduse juht Mihkel Torim on aktsiaemissiooni tulemustega väga rahul. «Keerulisel turul mitmekordselt ülemärgitud Tallinna Sadama IPO on üks neljast Euroopas sel aastal toimunud 29-st üle 100 miljoni eurose mahuga pakkumisest, mille hind kinnitati pakkumise hinnavahemiku ülemisse poolde. Samuti on heameel tõdeda, et ligi 80 protsenti pakkumises osalenud jaeinvestoritest saavad vähemalt kaks kolmandikku oma märkimissoovist. Läbi Eesti pensionifondide saavad kaudselt Tallinna Sadama aktsionärideks ka enamik teise sambaga liitunud inimestest.»