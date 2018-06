Ferrari taga seisev töösturite dünastia hakkab investeerima idufirmadesse

Agnellidele kuuluv ettevõte Exor, mida nad kasutavad Fiat Chrysler Automobiles'i ja Ferrari kontrollimiseks, eraldas 100 miljonit dollarit, et asutada fond nimega Exor Seeds. Läbi fondi on investeeritud juba ligemale 20 miljonit dollarit 11 erinevasse USA ettevõttesse, millest üks tegeleb näiteks rinnavähi tuvastamise tehnoloogia arendamisega ja teine vanuritele mõeldud finantsteenuste loomisega, kirjutab The Wall Street Journal .

Agnellide jaoks on tegu täiesti uue sammuga, sest siiani on perekonda seostatud peamiselt Itaalia suurtööstusega. Fondi loomine näitab, et Exoril on head ajad, sest Agnellide perekond on lähiminevikus maadelnud mitmete suurte finantsprobleemidega.