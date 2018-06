Avaliku teenistuse töötajate arv vähenes aastaga neli protsenti

Avalikus teenistuses töötas 26 812 inimest ja nende arv vähenes aastaga 1123 võrra. Avalikest teenistujatest ligikaudu 70 protsenti on ametnikud, kellest üle kolmandiku on eriteenistujad ehk politseinikud, piirivalvurid, kaitseväelased, vanglaametnikud jne.

Avalikus teenistuses on naisi veidi rohkem kui mehi, samas eriteenistustes on ülekaalus nooremaealised mehed. Keskmine vanus on 43,3 aastat. Avalikus teenistuses on 89,2 protsenti eestlasi ja teisest rahvusest teenistujaid on 10,8 protsenti.