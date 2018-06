Skandaalne Venemaa vagunilepe osutus riigifirmale kullaauguks

See on laim, nii et me võiksime kaaluda lausa tema kohtusse andmist. Meie viimase kolme aasta puhaskahjum on olnud 3,2 miljonit eurot, aga meie rahaline positsioon on väga hea. Meie kahjum on tekkinud varade, peaasjalikult veeremi kulumisest. Meie EBITDA (kasum enne intresse, makse ja kulumit – toim) on olnud iga aasta umbes seitse miljonit eurot. Kolme aasta jooksul on see olnud ligi 20 miljonit eurot. Juba eelmise aasta lõpust oleme jooksvas kasumis. Seega, pankrotijutt on täielik müstika.