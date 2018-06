Kanada kaubandusminister Francois Philippe Champagne hoiatas kolmapäeval, et maailma majanduskord on pärast USA presidendi Donald Trumpi kehtestatud terase- ja alumiiniumi imporditolle «rünnaku all».

«Me näeme seda, et maailma majanduskord on surve all, rünnaku all,» märkis Champagne.