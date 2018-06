Seaduse, mille poolt hääletas lõpuks 51 saadikut, vastu 27 ning erapooletuks jäi kaks saadikut, kolmanda lugemise eel võtsid sõna peaaegu kõik riigikogus esindatud poliitilised jõud, valitsuserakondadest nii Isamaa kui Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE), opositsioonijõududest EKRE, Vabaerakond ja Reformierakond (RE). Oma seisukoha jättis esitamata üksnes valitsusjuhist Keskerakond.

Tugevate seadusevastaste seisukohtadega astusid üles nii EKRE, Vabaerakond kui SDE. «Tuleb tõdeda, et käesolev seadus sillutab teed mitte ainult fossiilenergia, aga ka taastuvenergia turul riigiettevõtte monopoolsele seisundile,» märkis Martin Helme (EKRE), lõpetades oma sõnavõtu üleskutsega, et «selle eelnõu poolt ei tohi olla».

Eraettevõtjate kuldamise asemel riigiettevõtte kuldamine

«Kaks peamist põhjust, mida tahame esile tuua,» ütles Vabaerakonna nimel sõna võtnud Artur Talvik, põhjendades, miks nemad on seaduse vastu. «Esiteks on puiduga Auvere jaama kütmine. See seadus avab selleks tee. Kui puiduenergiat toota, siis selle ainuke mõistlik lahendus on koostootmisjaamad, mis on väiksed jaamad, mis võtavad ka tootmiseks vajaminevat puitu enda lähedalt,» rääkis ta.

Teise suurema probleemina tõi Talvik sarnaselt Helmega välja Eesti Energiale monopoolse seisundi loomise. «Me kõik oleme kirunud taastuvenergiatasusid, mis on väga suured. Justkui taastuvenergiatootjad on üle kullatud. Aga täna teeme seaduseelnõu, kus me jätame selle ülekuldamise ainult Eesti Energiale,» märkis ta.

Reformierakonna nimel sõna võtnud Kristen Michal ütles, et kuigi fraktsioonis on neil selle eelnõu suhtes erinevaid arvamusi, tema toetab seda. «Neid põhimõtteid on kaalutud läbi erinevate koosseisude. Uue seaduse eripäraks on kindlasti see, et kõik need toetusskeemid oleks tarbija jaoks vähemkoormavad,» lausus Michal.

Riigikogulane tõdes, et erakond ei toeta kindlasti kogu eelnõu – mõned mureküsimused said juba eelnevates sõnavõttudes ära märgitud –, küll aga kutsub ta seda siiski toetama.

Sotsiaaldemokraatide nimel sõna võtnud Jaanus Marrandi märkis, et uue elektrituruseaduse näol on tegemist hea näitega halvast seadusloomest. «Eelnõu on kokku pandud kolmest-neljast osisest – nagu pusle. Paraku pusletükid omavahel hästi ei haaku. Eelnõu esimese osa kohta, mis puudutab otseliine, on öelda ainult positiivset. See on majandusele ainult hea,» rääkis ta.

Ka märkis Marrandi, et sotsiaaldemokraadid jagavad üheselt arvamust, et on vaja minna üle vähempakkumistel põhinevale taastuvenergia toetusskeemile. «Probleemid algavad aga taastuvenergiatoetustest, eriti tuule taastuvenergiatoetustest. Ehk mis mahub vana skeemi alla ja mis mitte,» sõnas riigikogulane.

Ta märkis, et sotsiaaldemokraatide hinnangul ei ole õigustatud selle seadusega kassaaparaadi loomine riigifirmale Eesti Energiale. «On vaja riigipoolset tunnetust vabale konkurentsile. Praegune eelnõu seda ei tee, seetõttu on selle eelnõu toetamine keeruline,» leidis Marrandi. Ta tunnistas, et ka sotsiaaldemokraatidel on mitmesuguseid arvamusi, aga tema isiklikult seda eelnõud toetada ei saa.

Kohtus kõigi osapooltega