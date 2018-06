Leedu: leping Ossinovski Skinestiga on oht Leedu julgeolekule

Ministeerium esitas kolmapäeval Leedu valitsusele vastavasisulise resolutsiooni, kus tugineti riikliku julgeoleku tagamise seisukohast tähtsate objektide kaitse komisjoni hinnangule, milles leiti, et Ossinovskil "on sidemed ametite või füüsiliste või juriidiliste isikutega riikidest, mis kujutavad endas ohtu riiklikule julgeolekule." Samuti märgiti, et Ossinovskit süüdistatakse korruptsioonis.