Reitinguagentuur S&P langetas Eesti Energia krediidiväljavaate negatiivseks

Pärast Nelja Energia ostuteate avalikustamist 29. mail on rahvusvahelised reitinguagentuurid vaadanud üle riikliku energiafirma Eesti Energia reitingud.

Kuigi Moody's on jätnud 1. juunil väljastatud teate põhjal oma reitingu senisele tasemele (Baa3 stabiilne), langetas Standard&Poor's 30. mai seisuga Eesti Energia krediidireitingu väljavaate seniselt stabiilselt taas negatiivse peale. Stabiilse peale tõstis S&P Eesti Energia krediidireitingu väljavaate alles mõned kuud tagasi, märtsi lõpus.

Eesti Energia värsked reitingud FOTO: Kuvatõmmis

Kuigi reitingu enda jättis reitinguagentuur senise BBB tasemele, tähendab krediidireitingu väljavaate alandamine, et kuue kuu jooksul võib S&P langetada ka reitingut ennast BBB- tasemele. Reitinguagentuur põhjendab oma otsust sellega, et energiafirma võlakoormus suureneb tänu Nelja Energia laenude ülevõtmisele.

Ka märgib reitinguagentuur, et seni tehingu kohta avaldatud info põhjal on nad aru saanud, et selle rahastamise plaan ei ole veel täielikult paigas. Kusjuures seda, et Eesti Energia ei ole veel otsustanud, mida tehakse näiteks omandatava ettevõte Norra börsil kaubeldavate võlakirjadega, ütles pärast tehingu avalikustamist Eesti meedias ka energiafirma juht Hando Sutter.

Moody's põhjendab oma reitingu jätmist olemasolevale, stabiilsele tasemele peamiselt sellega, et Eesti Energia näol on tegemist riigile kuuluva ettevõttega, sellel on strateegiline tähtsus nii Eesti elektri- kui põlevkiviturule.

Viidates Eesti riigi A1 reitingule, ütleb Moody's ühtlasi, et nende hinnangus on arvestatud ka võimalus, et vajadusel annab Eesti riik ettevõttele erakorralist rahalist abi.

Küll aga tuleb silmas pidada, et kui kõrvutada kahe reitinguagentuuri näitajaid, siis Moody'se Baa-reiting annab tegelikult Eesti Energia krediidivõimekusele nõrgema hinnangu, sest see vastab S&P kategoorias reitingule BBB-.

Eesti Energial on krediidireitingud rahvusvahelistelt reitinguagentuuridelt Standard & Poor's ning Moody's alates 2002. aastast. Reitingutega antakse hinnang sellele, kui suur on tõenäosus, et võlausaldaja võib oma rahast ilma jääda.