Komisjoni vastutariifid USA-le tulevad juulist

«See on kaalutletud ja proportsionaalne vastus USA ühepoolsele ja ebaseaduslikule otsusele kehtestada tariifid Euroopa terase- ja alumiiniumiekspordile. Veel enamgi, Euroopa Liidu vastus on täielikult kooskõlas rahvusvahelise kaubandusseadusega. On kahetsusväärne, et Ühendriigid ei jätnud meile muud valikud Euroopa Liidu huvide kaitsmiseks,» ütles Komisjoni kaubandusvolinik Cecilia Malmström.