Kahtlus: Cambrige Analyticsi tegevjuht virutas 8 miljonit dollarit

Mitu vaidlusega seotud allikat kinnitasid majanduslehele, et raha võeti välja vahetult pärast seda kui Nix sai teada, et Briti meedia on kirjutamas ettevõtte rolli kohta Facebooki leketes.

Nende sõnul kaasas eelmisel aastal asutatud ettevõte nimega Emerdata selle aasta jaanuaris mõjukatelt investoritelt 19 miljonit eurot. Raha kasutamine oli mõeldud Cambridge Analytica ja sellega seotud ettevõtte SCL Group ülevõtmiseks ja rebrändimiseks eesmärgiga laiendada ettevõtte teenuseid ja võita rohkem pakkumisi.

Allikate sõnul liikus raha kiiresti, osaliselt maksmata reklaami- ja teiste klientide arvetele, osa sellest võttis välja aga Alexander Nix. Mõned allikad ütlesid, et Nix on andnud mõista, et plaanib osa raha tagasi maksta. Ühe allika sõnul võttis Nix raha bilansiväliseks tehinguks.