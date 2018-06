Transferwise alustab koostööd Prantsuse suurpangaga

Kahe ettevõtte koostöölepe jõustub 2019. aastast ning selle kohaselt pakub Transferwise panga klientidele oma ülekandeteenuseid. Tegu on esimese Euroopa suurpangaga, mis Transferwise'i teenuseid kasutama hakkab, vahendab uudisteportaal Business Insider.

Finantstehnoloogiaettevõttel Tranfserwise on rohkem kui kolm miljonit klienti, kes liigutavad igakuiselt platvormi abiga rohkem kui kaks miljardit eurot.

Taavet Hinrikuse ja Kristo Käärmanni 2011. aastal loodud ettevõte on tänaseks investeeringutena kaasanud 397 miljonit dollarit. Investorite seas on IVP, Old Mutual, Andresseen Horowitz, Valar Ventures, Paypali kaasasutaja Max Levchin ja Richard Branson.