Riigi käes on hoiul üle 20 miljoni enammakstud tulumaksu

Maksuameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi ütles eile palgainfo agentuuri seminaril, et uue tulumaksusüsteemiga on aprillikuu seisuga riigi kätte nii-öelda hoiule kogunenud juba 24 miljoni eurot, mis järgmisel aastal tagastatakse, vahendab Äripäev .

Liivamägi tõdes, et inimesed on maksuvaba tulu kasutamisel konservatiivsed. «Umbes 200 000 on neid, kes ei kasuta ära kogu maksuvaba tulu, mida võiksid kasutada. Nad maksavad iga kuu rohkem tulumaksu.»