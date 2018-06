Miljardäridest vennad Kochid kuulutasid Trumpile sõja

Lobigrupid Freedom Partners Chamber of Commerce, Americans for Prosperity ja LIBRE Initiative teatasid, et möödunud nädala lõpus jõustunud Trumpi terase- ja alumiiniumitariifid kahjustavad USA majandust, ärisid ja tarbijaid, sest ajavad hinnad üles.

Nii Kochid kui ka nende toetajad on peamiselt rikkad ja konservatiivsed vabariiklastest ärimehed, kes ei taha, et Trump paneks pidurid nende rahavoolule. Kochid on USA poliitika ühed kõige suuremad doonorid, kes kulutavad igal aastal miljoneid, et toetada konservatiivset ja samas väheste äriregulatsioonidega poliitikat.