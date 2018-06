Eesti Energia hiigeltehingut soodustas seadusemuudatus

Riigil pole ruumi omaloominguks

Timo Tatar

majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja:

Tähtaeg 31.12.2016 tuleb sõna-sõnalt Euroopa Liidu keskkonnaabi suunistest. Varasem tingimus lõppkuupäevadega oligi Eesti tõlgendus sellest, mida Euroopa Komisjon ei aktsepteerinud ja nõudis, et me lähtuks sõna-sõnalt ELi keskkonnabi suunistest.

Need suunised sätestavad detailselt, mis juhtudel on projekt n-ö olemasolev ja kvalifitseerub vanasse toetusskeemi ning mis juhul on tegu uue projektiga, mida saab toetada vaid vähempakkumiste kaudu.

Ehk lihtsamalt seletades: taastuvenergia toetus on olemuselt riigiabi. ELi elektriturg on ühine. Seetõttu ei ole ühelgi riigil võimalust kujundada oma taastuvenergia toetusskeem oma parima äranägemise järgi.

Selleks on loodud ELi riigiabi maksmise suunised, mida tuleb taastuvenergia toetuste maksmisel järgida. Need suunised sätestavad ka vajaduse üle minna vähempakkumistel põhinevatele taastuvenergia toetusskeemidele, samuti tingimused, millisel juhul on tootjal õigus kasutada varem kehtinud toetusskeeme.

Riik, kes plaanib muudatusi oma taastuvenergia toetusskeemis, peab sellest teavitama Euroopa Komisjoni ning muudatuse heakskiitmisel väljastatakse riigile riigiabi luba.

Elektrituruseaduse eelnõu viitab Eestile väljastatud riigiabiloale ning ELi riigiabi maksmise suunistele. Omaloomingu järgi uute täiendavate välistavate tingimuste seadmiseks oma seaduses riigil ruumi ei ole.