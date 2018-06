Silvano kavatseb aktsionäridele maksta 14,4 miljonit eurot

Silvano juhatus kutsus 28. juuniks kokku aktsionäride üldkoosoleku ning teeb aktsionäridele ettepaneku maksta dividendideks 20 senti aktsia kohta ehk 7,2 miljonit eurot ning vähendada aktsiakapitali aktsiate nimiväärtuse vähendamisega 20 sendi võrra. See teeb kogu aktsionäridele väljamakstavaks summaks 14,4 miljonit eurot, selgub Silvano börsiteatest.

Ettepaneku kohaselt on dividendidele õigus aktsionäridele, kes on kantud seltsi aktsiaraamatusse 17. juuli kuupäevaga ehk ex-päev on 16. juuli. Aktsiakapitali vähenemisest kasu saavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse analoogselt.