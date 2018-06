Olympic kaalub börsi otsuse vaidlustamist

"Oleme võtnud Nasdaq Tallinna börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjoni 31. mai otsuse teadmiseks. Oleme seisukohal, et noteerimis- ja järelevalvekomisjoni keelduv otsus ei ole sisu osas kooskõlas kehtivate nõuetega. Analüüsime hetkel, milliseid õiguskaitsevahendeid kasutada selleks, et saavutada otsus, mis on korrektne ja kooskõlas sellega, kuidas seadus väärtpaberituru toimimist on reguleerinud," ütles Madis Jääger BNS-ile.

"Samal ajal oleme igati keskendunud OEG äri arendamisele nii igapäevase opereerimise kui laienemiste teel," lisas Olympicu juht.

Nasdaq Tallinna börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon ei rahuldanud neljapäeval Olympic Entertainment Groupi taotlust aktsiate noteerimise lõpetamiseks enne aktsiate ülevõtmist. Arvestades Olympic Entertainment Group AS-i aktsionäride struktuuri ning neile kuuluva koguosaluse suurust, samuti kavandatud tehinguid, võib börsi hinnangul investorite huvid lugeda piisavalt kaitstuks juhul, kui investorid on piisavalt informeeritud ning kui neil on võimalus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtu poole, teatas Tallinna börs.

Börsi hinnangul tagatakse sellised tingimused noteerimise jätkumise korral kuni aktsiate ülevõtmiseni rahalise hüvitise eest ning noteerimise lõpetamine enne nimetatud tingimuse täitmist kahjustaks oluliselt investorite huve.

Olympic plaanib Tallinna börsilt lahkuda seoses investeerimisfirma Novalpina Capital poolt ettevõtte ülevõtmisega. Investeerimisfirma kavatseb Olympicu liita oma ülevõtmiseks loodud tütarfirmaga Odyssey Europe ja selleks on vajalik Olympic enne börsilt ära viia.

Ettevõtte börsilt viimise vastu olekust on teatanud mõned ettevõtte väikeaktsionärid, kes ei ole soovinud oma osalust Olympicus pakutud 1,9 euroga aktsia eest loovutada ja kes on teatanud, et nad sooviksid saada aktsia eest 2,3-2,5 eurot.

Väikeaktsionärid on samuti varasemalt teatanud, et plaanivad kasutada kõiki õiguslike vahendeid, et Olympicu börsilt lahkumist takistada.