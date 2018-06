Heathrow lennujaam saab vastuolulise laienduse

"On aeg tegudeks," ütles minister pärast kabinetiistungit tutvustades plaani parlamendile, mis peaks projekti üle otsustama tulevatel nädalatel.

Transpordiministeeriumi hinnangul suudaks lennujaam laienemise järel võtta aastas vastu 260 000 lendu enam kui praegu ning see lisaks Briti majandusse järgmise 60 aasta jooksul 74 miljardit naela.

Londoni Heathrow lennujaam on juba praegu reisijate arvu poolest Euroopa suurim ning möödunud aastal tehtud ettepanek seda laiendada põhjustas vaidlusi nii riigi valitsuses kui avalikuses. Nimelt leiavad projekti kriitikud, et uus lennurada tooks kaasa veel enam saastet, liiklust ning müra.

Minister Crayling ütles projekti parlamendile tutvustades, et kohalikele elanikele eraldatakse ka 2,6 miljardit naela kompensatsiooniks ning müravähendamise meetmeteks ja, et projekt viidakse ellu vaid juhul kui suudetakse täita õhukvaliteedi nõudeid. Samuti ütles ta, et projekt oleks täielikult erasektori rahastatud ning võib lõpuni jõuda juba 2026. aastal, vahendas BBC.