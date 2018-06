LHV Panga juht hakkab juhtima Pangaliitu

Pangaliidu värske juhatuse esimehe Erki Kilu sõnul jätkab Pangaliit liikmespankade huvide esindamist õigusaktide väljatöötamisel ning koostöö edendamist maksesüsteemide arenduse, rahapesu tõkestamise ja turvalisuse alal. „Jätkuvalt on oluline rahapesu tõkestamine ja Pangaliidu poolt sel teemal riigile tehtud ettepanekute elluviimine,“ rääkis Kilu.

„Eelmise aasta lõpust on Euroopa pankadel võimalik liituda reaalajas toimiva euromaksete süsteemiga. Esimesed pangad on seda juba teinud ja usun, et mitmed Eesti pangad liituvad selle teenusega lähitulevikus,“ jätkas Kilu.