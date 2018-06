Jüri Ratas avalikustas, millal võiks Enefit Green börsile minna

«Eesti Energia ei olnud mäe kõrguselt üle, need on minu teadmised,» andis asjale omapoolse hinnangu peaminister Jüri Ratas, lisades, et kuna teised pakkumishinnad ei ole avalikud, ei ole sel teemal mõtet ka spekuleerida.

Tänu hiigeltehingule sai börsikõlblikuks ka Eesti Energia tütarfirma Enefit Green, millega plaanitakse juba peatselt börsile minna. «Ma arvan, et 2019. aasta teine kvartal võiks olla see, kui Enefit Greeni noteerimine toimub,» kommenteeris peaminister Jüri Ratas.

Energia teemadel jätkates tuli saates jutuks ka Elektrilevi lahutamine Eesti Energiast, mida peaminister enda sõnul ei pooldaks. «Küsimus on eelkõige selles, mida see tähendab tarbijale. Eesti Energia on öelnud, et kui see läheb Eleringi rüppe, siis tarbija jaoks hind kasvab. Mina sellised asju õigeks ei pea,» sõnas Ratas.