Endisesse Eesti Energia ärihoonesse tulevad üürikorterid

"Müüsime Laki 24 ära 31. mail. Müügihind oli 1,9 miljonit eurot. Hoidsime projekti viis aastat ja aastane tootlus oli omakapitali baasil 18 protsenti. See oli kindlasti edukas projekt ning on meie esimese fondi kümnes vara müük. See läheb kokku meie strateegiaga, et alla 5 miljoni eurose väärtusega varasid me ei oma," ütles Efteni juht Viljar Arakas BNS-ile.

Eften Kinnisvarafond AS on fondivalitseja Eften Capitali poolt 2008. aastal asutatud Balti riikide ärikinnisvarasse investeeriv kinnisvarafond. Fond lõpetas investeerimistegevuse 2015. aastal, mil asutati Eften Kinnisvarafond II AS ja Eften Real Estate Fund III AS. Eften Kinnisvarafondi portfellis on kokku 20 objekti Eestis, Lätis ja Leedus. Fondi kogu varade maht on 220 miljonit eurot.