Süüdistus: Vene Telegram varastas Eestist tehnoloogia

„Tegemist on blokiahelate tehnoloogial põhineva isiku kiire tuvastamise platvormiga, mis vabastab inimese vajadusest esitada suurt hulka dokumente,“ rääkis Paškurlatov. „Me asutasime ettevõtte Cryptocean tänavu aprillis Tallinnas just selleks, et kaasata meie poolt välja töötatavatele tehnoloogiatele investeeringuid.“

Tänavu veebruaris ja märtsis kaasas Telegram ligi 1,7 miljardit dollarit, et arendada tehnoloogiat Telegram Open Network. Mai alguses kirjutas Vedomosti, et Durovile kuuluv sõnumifirma katsetab suletud režiimis uut tehnoloogiat Telegram Passport.

Telegram on Londonis registreeritud nn pilvetehnoloogial põhinev sõnumi ja sidesüsteem, mille asutas Venemaa ettevõtja Pavel Durov. Väidetavalt 200 miljioni kasutajaga Telegrami turvasüsteeme on asjatundjate poolt teravalt kritiseeritud. Venemaal on püütud Telegrami tegevust võimude poolt takistada süüdistusega, et seda kasutatakse ebaseaduslike ürituste korraldamisel.