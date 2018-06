Kas kõrgepalgalise töökoha nö tükeldamine annab maksuvõidu?

Matemaatikadoktor Tiit Riismaa kirjutas nädalavahetuse Postimehes, et uus maksusüsteem on toonud kaasa olukorra, kus 2000-eurose ameti saab lähikondlaste abiö paberi peal neljaks 500-euroseks töökohaks jagada, mis võimaldab kogu palga maksuvabalt välja võtta.

Maksuameti avalike suhete juht Rainer Laurits märkis, et töökoha „tükeldamine“ ei muuda inimese maksukohustust, kuna maksuvaba tulu võetakse kokku n-ö kõikide tükkide ehk kõikide aastatulu hulka käivate sissetulekute pealt. "Kui sel aastal arvestatakse maksuvaba tulu rohkem kui kogusissetulek lubaks (näiteks 3 tööandja juures 500 eurot), siis järgmisel aastal tuleb vähem tasutud tulumaks ikkagi ära maksta. Samuti on nn ühemehefirmade puhul probleemiks olnud pigem palga asemel dividendi maksmine, kui fiktiivsete töökohtade loomine," selgitas Laurits.

Riisalu väitis oma arvamusloos, et üksikisiku tulumaks on olemuselt riigi ja ettevõtte vaheline asi, aga miskipärast on sellesse kistud ka töötajad. Inimesi maksud ei huvita. Neid huvitab ainult see raha, mille nad pärast maksude mahaarvamist kätte saavad – netosissetulek.

Laurits lisas, et võib olla tõsi väide, et inimesi huvitab ainult netosissetulek, kuid reeglina on palk siiski lepitud töötajaga kokku brutosummas. "See tähendab, et tööandjal puudub põhjus erinevaid skeeme otsida, nagu on artiklis viidatud," ütles ta.