Tallinna Sadama aktsiaid on märkinud kaks nõukogu liiget

Börsiemitentidega seotud isikutest on seni märkinud 14 000 aktsiat nõukogu liige Urmas Kaarlep ning tema abikaasa Aime Kaarlep on märkinud 14 100 aktsiat. Nõukogu liige Üllar Jaaksoo on märkinud 3000 aktsiat, selgub finantsinspektsiooni andmetest.