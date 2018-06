Eestisse paremat elu otsima tulnud soomlanna on siin nüüd suurtes võlgades

Pauliina Maria Pirkola on loomeagentuuride WTF Helsinki ja WTF Baltics omanik, samuti kuulub talle üritusi korraldav firma House of Sauce. Viimase ettevõttega koostööd teinud Telliskivi loomelinnakus asuv Punane Maja OÜ on soomlannaga hädas – tehti koostööd, sõlmiti lepingud, ent Pirkola jättis saadud teenuse eest arve maksmata. 50 000 euro suurusest võlast on Pirkola tasunud sümboolsed 1250 eurot pluss käibemaksu.