Briti valitsus erastas 2,5 miljardi naela eest osa tuntud pangast

Kokku müüdi 925 miljonit aktsiat hinnaga 2,71 naela tükk, mida oli veidi vähem kui RBS-i aktsia 2,8-naelane turuhind esmaspäeva õhtul. Samuti on see tunduvalt vähem, kui oli panga väärtus ajal, kui valitsus seda päästis. Samas märkis riigikassa, et erastamine aitab vähendada riigi kõrget võlataset.