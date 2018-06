Trigon: Olympicu noteerimise lõpetamiseks peab ülevõtja omandama 95 protsenti aktsiatest

Eelmisel nädalal lükkas Nasdaq Tallinna börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon tagasi Olympic Entertainment Group’i (OEG) taotluse noteerimise lõpetamiseks. Sellise otsuse tegemisel lähtuti väikeaktsionäride huvidest ning heast turupraktikast. Visnapuu sõnul oli noteerimiskomisjoni selge sõnum, et Eesti ühe suurema aktsionäride arvuga ettevõtte börsilt ära viimine peab olema korraldatud läbipaistvalt.

Kogu ülevõtja retoorika ja tehingustruktuur eirab printsiipi, et aktsiate ülevõtmist saab küll taotleda vähemalt 90 protsenti aktsiakapitalist omav suuraktsionär, kuid sama seadus nõuab 95 protsendi aktsionäride nõusolekut antud otsuse ja hinnaga.

Teine võimalus on aktsiate ülevõtmine ema-tütre ühinemise käigus, mida saab otsustada 90 protsendi poolthäältega.

«Kuid Eesti seadustega loodud ja Riigikohtu praktikaga sisustatud vähemusaktsionäride kaitse seab ka antud juhuks üsna selged piirid. Esiteks, igasugune ühinemistehing, mille eesmärk on vähemuse lahjendamine ja noteerimise lõpetamine, kahjustab väikeaktsionäride huve ning on tühine. Teiseks tuleb aktsionäre kohelda võrdselt ning vähemust kahjustava ühinemise läbiviimiseks on vajalik kõikide väikeaktsionäride nõusolek,» toonitas Visnapuu.