Ernst & Young Eesti tehingute nõustamise osakonda hakkas juhtima Rauno Klettenberg

«Viimased kümme aastat olen teadlikult tegutsenud selle nimel, et luua Eesti majanduse pikaajalise arengu jaoks oluline investeerimist toetav kultuur ja tagada ettevõtetele rohkem alternatiive kapitali kaasamiseks. Nüüd kui kapitalituru arenguga paralleelselt on ettevõtete investeerimisvõimalused uutesse ambitsioonikatesse projektidesse kasvanud, näen vajadust anda oma panus nende tehingute õnnestumiseks,» ütles Kelttenberg pressiteates.

Rauno Klettenbergil on varasemast pikaajaline finantsvahenduse ja rahanduse kogemus, sealhulgas üle kümne aasta ettevõtete panganduses. Ta on varem töötanud SEB krediidianalüüsi osakonna juhina, Svenska Handelsbanken AB Eesti filiaali ettevõtete panganduse juhi ja Eesti filiaali juhina, NASDAQ OMX Tallinn AS juhatuse esimehena ning finantssektori esindusorganisatsiooni FinanceEstonia juhatuse liikme ja esimehena.