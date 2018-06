Nelja Energia tehingu finantsnõustaja: teise ringi kutsusime esimese ringi kõrgeimad pakkujad

Kaja Kallas FOTO: ERIK PROZES / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Kahtlust selles osas, et Eesti Energia läks jaotusvõrgu Elektrilevi varade arvelt Nelja Energia ostul kõrgemat hinda pakkuma, väljendas nädal aega tagasi ka Reformierakonna esimees Kaja Kallas, kes rääkis, kuidas ta juba kümme aastat tagasi nägi advokaadina mitme projekti juures, kuidas Eesti Energia tuli pakkuma selgelt rohkem, kui ükski erasektori ettevõtja pakkus.

Reformierakonna juhatus võttis laupäeval ka ametliku seisukoha, et siinse elektrituru paremaks toimimiseks tuleb tulevikus jaotusvõrk Elektrilevi omandilliselt Eesti Energia-st eraldada.

Võrdlustehingute kriitika

Koos kriitikaga seni Postimehes avaldatud tehingu üksikasjade suunal ei olnud Superia esindaja rahul ka reedel avaldatud graafikuga, kus kõrvutasime valdavalt viimasel viiel aastal Euroopas aset leidnud 25 tuuleparkide ostu-müügi tehingu keskmist Eesti Energia tehingu kordjaga. Sellest ilmnes, et Eesti energiafirma maksis oma tehingu pealt veerandi võrra rohkem, kui oli turu keskmine.

Igasta sõnul oli andmete kokkupanijaks ilmselgelt mõni investeerimispank või pakkumisel osaleja, kes oskab olukorda hinnata ja on turuarengute kursis. Sellest andsid tema sõnul tunnistust loetelus sisaldunud nö eraturutehingud, mille ostuhinda tavaliselt ei avaldatagi.

Küll aga märkis ta, et sisulises mõttes on sellise võimsusühikute kordajate puhul tegemist apelsini ja banaani võrdlusega. Igasta sõnul on see sama sobimatu kui Tallinna südalinna rendikinnisvara hindade kõrvutamine Mustveega. Samuti ei arvesta selline võrdlus asjaoluga, et Nelja Energia ei ole tuulepark vaid firma, mille arendusportfelli maht on tema kinnitusel kuni 1,3GW, ületades tänaseks installeeritud võimsusi pea neljakordselt.

«Tuuleparke hinnatakse pea eranditult rahavoogude diskonteerimise teel, sest neil on fikseeritud eluiga ja igal pargil on omad tehnilised ning kommertsnüansid, mida saab kõige paremini arvesse võtta rahavoo mudeliga,» märkis Nelja Energia finantsnõustaja. Tema sõnul väljendab pakkujate poolt pakutud hind muuhulgas ka ostja hinnangut nende arendusprojektide nüüdisväärtusele.

«Lisaks ei arvesta teie võrdlustabel asjaoluga, et Nelja Energia omab ka muid varasid, sh Balti regiooni kõige modernsemat pelletitehast Lätis Brocenis ja sellega kaasnevat puitbiomassil töötavat soojuse ja elektri koostootmisjaama ja biogaasijaamu Eestis, rääkimata muudest varadest,» märkis Igasta.

Megavati-põhine kordaja arvestab täiesti valdkonna spetsiifikat

Küll aga ütles pikalt PriceWaterhouseCooperis kõrgel kohal töötanud finantskonsultant Olavi Grünvald, et megavati-põhine tehingukordaja on tuuleparkide tehingute puhul üsna arvestatav hindamise alus. «Ma arvan, et see on täiesti sobiv meetod. See on spetsifiiline, aga igal valdkonnal ongi oma spetsiifika,» põhjendas ta. Tema sõnul võimaldab see valida neid reaalnäitajaid, mille alusel tehtud tehinguid võrrelda.

Kuigi finantskonsultant tunnistas, et ei ole antud tehingu üksikasjadega väga täpselt kursis, märkis ta, et rahavoogude baasilt hinnatakse ennekõike sellist ettevõtet, kes juba tegutseb turul ehk kel on eksisteerivad rahavood. «Nende (Nelja Energia – toim) kasumlikkus ei olnud päris nii suur, et õigustada seda hinda, mis maksti,» leidis Grünvald.

Mis puudutab Nelja Energia arendusportfelli, siis seda on tema sõnul raske hinnata. Arvestades näiteks suure potentsiaaliga Hiiumaa looderannikule rajatava meretuulepargi puhul ka seda, et seal on kümne aasta järel keskkonnamõju hindamine veel poolik ja peal pooleliolevad kohtuasjad, siis tuleb hindamisel arvesse võtta ka kõrget riskimäära.

«Selline suhteliselt varases faasis ja ka tehnoloogiliselt üsna ebakindel projekt – üldjuhul üritatakse ikkagi sellistele projektidele ikkagi mingid omad rahavood juurde tekitada. Investeeringud, tulevased tulud,» kirjeldas Grünvald. Sarnaselt Igastaga tõi temagi siia kõrvale võrdluse kinnisvaravaldkonnaga, täpsemalt arendustega.