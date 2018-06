Uus-Meremaa jalgrattalaenutusele kuulunud ratas leiti vulkaanikraatrist

Maungawhau on Aucklandi kõige kõrgem looduslik punkt ja purskas viimati 28 000 aastat tagasi. Meediaväljaande New Zealand Herald sõnul pole mägi hetkel vulkaaniliselt ohtlik, kuid jalgratta kraatrisse saamine nõudis tõenäoliselt väga palju vaeva, sest tegu on sügava ja mudase järsakuga, kirjutab BBC.

OnzO ei olnud leiust just vaimustuses ja kutsus kasutajaid üles mitte jätma jalgrattaid laiali kohtadesse, kus nad ei peaks olema. Väidetavalt on OnzO kohalike seas aga lausa mõnevõrra tuntud oma kadunud jalgrataste poolest ja neid on leitud sadamavetest, puulatvadest ja interneti oksjonitelt.

Erinevalt paljudest teistest moodsatest jalgrattalaenutustest ei kasuta OnzO jalgratta dokki. Jalgratta tagumine kumm on enamasti lukus ja selle saab avada telefonirakendusega. Küll aga ei takista mitte miski neid jalgrattaid lihtsalt üles korjamast.