Tulu deklareerinud inimeste arv vähenes mullu 26 000 võrra

Maksu- ja tolliameti teenuste osakonna juhtivspetsialisti Hannes Udde sõnul on deklareerijate arvu vähenemine tingitud sellest, et 2017. aasta eest ei saanud sarnaselt 2016. aastaga kasutada madalapalgaliste tulumaksu tagastust ning ühisdeklaratsiooni asemel said abikaasad jagada kasutamata maksusoodustusi: üldist kasutamata maksuvaba tulu kuni 2160 eurot, kasutamata täiendavat soodustust laste pealt, kasutamata eluasemelaenu intresse ja koolituskulusid.