Väärtpaberitulu teenijaid on kõvasti juurde tekkinud

«Tulude poolelt on sel aastal märksõnaks eelkõige varade müük,» sõnas maksu- ja tolliameti teenuste osakonna juhtivspetsialist Hannes Udde tänavust tuludeklaratsioonide statistikat kommenteerides. «Võib-olla kõige suurem üllatus oli jah see, et väärtpaberite tulu deklareeriti nii palju ning et sealt saadi nii suurt kasumit.»