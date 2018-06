Skandaalse ärimehe Anders Tsahkna haigla saneerimist tabasid valusad löögid

PJV Hooldusravil ehk laiemalt tuntud kui Keila hooldusravikeskusel on pea 800 000 euro suurune maksuvõlg ja ettevõte on alates eelmisest sügisest saneerimisel. Saneerimisnõustaja Andres Hermeti sõnul pidi ettevõtte omanik Anders Tsahkna – kel on maksuvõlgadega juba pikemat aega suuremaid probleeme ja kelle üle käib ka sooduskelmuse kahtlustuse uurimine – saneerimiskava järgi maksuametile maksma osa võlast maikuus ära.