Ratas: elektrisüsteemide ühildamine Euroopaga annab varustuskindluse

«Eestile on parim lahendus see, millega ei kaasne täiendavaid püsikulusid ning mis tagab kõrge varustuskindluse pikemaks ajaks,» märkis Ratas.

«Eesti saab ka järgmisel eelarveperioodil Euroopa Liidult tunduvalt rohkem tagasi, kui ise ühisesse eelarvesse sisse maksab. Paljudes olulistes küsimustes on Eesti ja Euroopa Komisjon ühel meelel, kuid on ka eriseisukohti. Ühtekuuluvuspoliitika ja põllumajanduspoliitika raha vähenemisega me rahul ei ole, kuigi juba praegu on komisjon osaliselt meie huviga arvestanud ja langus on eeldatavast sujuvam,» rääkis Ratas.