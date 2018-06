Analüütik: Minugi võlakoormus kasvab, sest laenata on väga-väga odav

Meie finantsspetsialistid ja ökonomistid on mures keskpankade rahatrüki ja selle tagajärgede pärast. Neil on hirm, et vara hind on kerkinud liiga palju, mistõttu on ka risk läinud liiga suureks. Teie tundute üsna optimistlik.

See on tõsi. Ma olen optimistlik sellepärast, et majandus on üsna tugev nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides, mis küll järgmistel aastatel muutub veidi nõrgemaks. Nõustun teiega täielikult, et risk on äärmiselt madala või kunstlikult madala intressitaseme tõttu kasvanud, mis tekitab varem või hiljem probleeme. Ma ei usu, et see juhtub nüüd, sel aastal, ilmselt mitte ka järgmisel aastal, aga mingil ajal probleemid tekivad.