Elina Nechayeva õpetaja jagas mälestusi eurolaluliku ülikooli ajast

Nechayeva endine õpetaja lisas, et Tallinna Ülikooli aega jäid ka Elina esimesed konkursivõidud. Soololaulu õpetamine on tema sõnul oma loomult väga intiimne tegevus ning tänaseks on õpetaja ja õpilase suhe üle kasvanud kollegiaalseks.