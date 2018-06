Magistrikraadiga kass ja 91 aastat kestnud eksperiment ehk uskumatuid fakte ülikoolidest

1 . 2010. aastal pidas Kansase ülikooli professor Oreo küpsiste ja Doritose kartulikrõpsude dieeti, millega ta soovis tõestada oma tudengitele, et toiteväärtuse asemel on kalorite lugemine kaalulangetamisel kõige olulisem. Ta kaotas kahe kuuga 12 kilo.

4. Ameerika Ühendriikides asub Jõuluvanade Ülikool, mis õpetab professionaalsetele jõuluvanadele piltidel poseerimist, vajalikke teadmisi mänguasjadest ning õpetab vältima võimalikke kohtuasju. Kuna tipptasemel jõuluvana võib Ühendriikides teenida kuni 100 000 dollarit aastas, on tegemist äriga, mida võetakse väga tõsiselt.

5. 97 protsenti Viini Ülikooli tudengitest, kes õppisid soome keelt, vastasid, et nad asusid seda õppima heavy metal muusika tõttu.

6. Maailma pikim eksperiment algas 1927. aastal Queenslandi ülikoolis ja kestab endiselt. Eksperimendi käigus testitakse pigi viskoossust. Alates 1927. aastast on ekperimendi käigus läbipaistvasse anumasse pandud pigist kukkunud vaid kaheksa tilka pigi.

7. Syracuse ülikooli kunstiprofessor lõi puu, mis suudab kanda 40 erinevat puuvilja. Nii kannab see puu aasta jooksul näiteks nii ploome, kirsse, kui nektariine.

8. Oxfordi Ülikoolis läbi viidud uuringust selgus, et meestel on vaja vähemalt kahte «meeste õhtut» nädalas, et püsida tervena.