Suurtel lavadel esinenud stand-up koomik Roger Andre: kui vanemad küsivad, siis ülikool on number üks

Eestlastele meeldivad naljad eestlastest

Üldiselt pidavat aga Eesti publikut naerutades kindla peale minek olema see, kui teha nalja eestlaste ja meie kultuuri kitsaskohtade üle. «Näiteks sellest, et me oleme joodikud ja laaberdajad,» tõi Andre näite. Lisaks sellele kehtib tema sõnul lihtne reegel - kui sa räägid ausa loo endast, mis on naljakas ja imelik, siis inimesed naeravad.

Koomik tunnistas, et eks nende elust enesest lugude puhul tuleb ette ka liialdamist, kuid publik pidavat selle enam-jaolt ära tabama. «Kuid on ka neid hetki, kus mul on üpriski liialdatud lugu ja keegi tuleb pärast minu juurde, et see on ikka ülihaige, et sul selline asi oli ja siis ma ütlen, et noh jah ma veidike liialdasin või siis teinekord on selline lugu, et sa räägidki ülimalt ausalt loo ära ja eriti ei taheta uskuda, sest see on nii absurdne,» selgitas Andre.

Kuigi naljakatesse juhtumitesse, mida ta publikuga jagab, satuvad vahel ka tema lähedasemad inimesed, ei ole noor koomik enda sõnul selle pärast veel pahandustesse sattunud. «Kui ma suhtes olin, siis oli küll see, et kui rääkisin endast ja oma eelmisest tüdrukust minu arust vahva seiga, siis vahepeal sain kurje pilke,» tunnistas Andre. Üldiselt proovib ta aga ikkagi enda pihta nalju teha, mitte teisi maha teha.

Kuigi teiste naerutamine ja sellega kaasnev tähelepanu on igati positiivne, ei salga Andre, et koomiku elul on ka oma varjukülgi. Nii tullakse tema juurde tihtipeale tema vabal ajal, näiteks pidudel, ja palutakse tal nalja teha. «Need on need momendid, kus mõtled, et sa ei küsi maalri või tantsija käest, et tantsi või maali nüüd lihtsalt suvalisel momendil,» kommenteeris Andre. Muidugi on tema sõnul karmid ka hetked, kus lõpetad esinemise ja keegi pole su naljade peale naernud. «Mõnikord tuled lavalt maha ja mõtled, et äkki mul ongi naljad otsas, aga sa õpid ka neid hetki armastama,» lausus Andre. Kõige hullem on tema sõnul ikkagi see, kui järgmine päev on esinemine tulemas ning tal on ees lihtsalt tühi leht, sest pähe ei tule ühtegi nalja.