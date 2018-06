Putinit ähvardab bensiinimäss

Ametiühingute presiidium nõuab president Vladimir Putinilt bensiini hinna alandamist, tõlgendades kütuse kallinemist kui naftakompaniide poolset pidurdamatut omavolitsemist.

Töölisjuhid väljendasid arvamust, et bensiin kallineb teistest tarbekaupadest kiiremini põhjusel, et Venemaa naftaeksportöörid käituvad oma koduturul ahnete monopolistidena.

„Regiooni elanikud muutuvad bensiini kontrollimatu hinnatõusu pantvangideks. Bensiini AI-92 liitri hind kasvas viimase aasta jooksul 13 protsenti ehk 4,4 rubla liitrilt. Peale selle, alates 1. juulist 2018 tõuseb sõidu hind kohalikus transpordis,“ seisab ametiühingute ähvarduskirjas.

Töölisjuhid märgivad, et bensiini kallinemine mõjutab ka teiste kaupade hindu, sest sellest sõltub kauba laialivedu.

Samas teatas ametiühinguliider Jaroslav Tširkov, et konkreetsetest protestivormidest on veel vara rääkida. Kõne alla võivad tulla piketid bensiinijaamades või siis autode kasutamisest loobumine viisil, et kõik sõidavad jalgrattaga.

Massimiitingutest seni veel juttu pole, kuid ametiühinguliidri sõnul ei kavatseta piirduda köögilaua ümber kirumisega.

„Ametiühingute liikmete pöördumiste arvu kasv näitab, et see on küsimus number üks,“ lausus Tširkov.

Venemaa monopolidevastane agentuur jõudis juba teatada, et kõik bensiinivabrikud tuleb nüüd täie võimsusega käima panna ning mingisugustest planeeritud remonditöödest ei tasu töösturitel unistadagi. Samal ajal arutleb valitsus, kuidas oleks võimalik loobuda 1. juuliks kavandatud mootorikütuse aktsiisi tõusust.