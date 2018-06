Ratas: tselluloositehase rajajate initsiatiivi ei saa eos nullida

"Me mõistame inimeste küsimusi, hirme ja vastasseisu. Me oleme öelnud selgelt, et looduskeskkonda kahjustades ja kohaliku kogukonna arvamust arvesse võtmata seda tööstust rajada ei saa. Küll aga ei soovi me juba eos nullida ettevõtjate initsiatiivi," ütles Ratas. "Oleme selgel arvamusel, et enne otsuse langetamist tuleb planeeritava puidurafineerimistehase mõjusid väga põhjalikult uurida. Me oleme valmis diskussioonideks ja aruteluks, kuid neid tuleb pidada tasakaalukalt ja riigimehelikult, arvestades iga valiku lühi- ja pikaajalist mõju Eestimaale tervikuna."