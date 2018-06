Venemaa hiilib krüptorahaga sanktsioonidest mööda

Idariikide ootused krüptovaluuta väljavaadete suhtes püsivad väga kõrged, sest Forex Clubi analüütiku Ivan Martšena sõnul võidavad just krüptorahad turgu senistelt traditsioonilistelt arveldussüsteemidelt.

Altõni kavatsetakse hakata kasutama vaid sularahata tehinguteks, et vähendada riske kasutusele jäävatele rahvusvaluutadele.

Samuti loodavad altõni insenerid, et oma ühise krüptoraha loomine vähendab rahvusvahelise maksesüsteemi SWIFT mõju Venemaale. Just rahvusvahelisest maksesüsteemist välja lülitamise ähvardus on Venemaad arvatavalt tagasi hoidnud naaberriikide vastu suunatud uutest avantüüridest.