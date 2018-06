Trumpi kaubandussõjas võitjaid pole

Vähemalt praeguste plaanide järgi plaanib EL määrata 25-protsendise tariifi USA mootorratastele (eriti sihitakse Harley-Davidsoni), teksadele, sigarettidele, burbooni viskile, jõhvikamahlale ja pähklivõile. ELi ametnike hinnangul on tariifid USA omadega proportsionaalsed. «Täna on halb päev maailma kaubanduses. Me tegime kõik, et seda tulemust vältida,» ütles ELi kaubandusvolinik Cecilia Malmström neljapäeval.