Sai siiski lahkuvale juhile saatuslikuks? Eesti Posti Hiina äri kasv on viimase aastaga raugenud

2018. aastal plaanib Post11 märkimisväärselt kasvatada laokäivet, olemasolevad kliendid plaanivad mitmekordselt kasvada ja samuti on plaanis juurde võita uusi laokliente. Samuti on plaan investeerida sorteerimisseadmetesse, mille abil on võimalik muuta efektiivsemaks ja kiirendada laost kauba väljastust, kui ka saabuvate mahtude lattu vastu võtmise kiirust mitu korda, märkis ettevõtte juhatus tegevusaruandes.

Post11 OÜ on asutatud 18. septembril 2015 Hiina erakapitalil põhineva kullerfirma S.F. Express International PTE. Ltd. ja Eesti riigiettevõtte AS Eesti Post ühise ettevõttena, et vahendada kiiremini ja tõhusamalt kaupu Hiina ja Euroopa vahel. 2017. aastal oli saadetiste peamine päritolu maa on Hiina. Peamised sihtpiirkonnad on Euroopa, Skandinaavia ja Venemaa.