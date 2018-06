Euroopa Komisjon vaidlustas WTO-s Hiina tehnoloogiasiirde seadused

«Tehnoloogiline innovatsioon ja teadmised on meie teadmistepõhise majanduse alustala. See on see, mis hoiab meie ettevõtted globaalsel turul konkurentsivõimelisena ja toetab tuhandeid töökohti üle Euroopa. Me ei saa lasta ühelgi riigil sundida meie firmasid neid teadmisi piiril üle andma. See on vastuolus rahvusvaheliste reeglitega, milles me kõik WTO-s kokkuleppinud oleme,» ütles konkurentsivolinik Cecilia Malmström.