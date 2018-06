Bloomberg: Eesti uue rahvusliku krüptovaluuta hoog on raugenud

Ideed on aga tugevalt kritiseerinud Euroopa Keskpanga president Mario Draghi, kes ütles, et tillukese, 1,3 miljoni elanikuga riigi ainuke valuuta saab olla euro. Teda toetas ka Eesti Panga president Ardo Hansson, kes ütles, kahjuks on mõned meie valitsusasutused estcoini kohta eksitavat infot avaldanud. Hansson ise peab krüptorahasid suureks mulliks.

Nüüd kirjutab Bloomberg, et kriitika tõttu on estcoini haaret ja ambitsiooni oluliselt kärbitud. Uus idee on teha sellest vaid käibevahend Eesti e-residentide kommuuni sees. «Teised variandid ei ole laual. Me ei ehita üles uut rahvuslikku valuutat,» ütles majandusministeeriumi IT-kantsler Siim Sikkut.