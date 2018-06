Vitsur: Trumpi ja EL-i kaubandussõda avaldab mõju ka Eestile

«Kahju, mis nüüd tekib kindluse puudumisest, tulevikusuundumuste ebamäärasusest, on kindlasti suurem, kui vahetu terase- ja alumiiniumitollide kehtestamisest tekkiv kahju,» ütles Vitsur BNS-ile.

«Aga ka vahetu kahju suurus ise sõltub sellest, kuidas Euroopa Liit USA tariifidele vastab. Kui Euroopa vastus kutsub esile täiendavad tariifide kehtestamised USA poolt, võib vastastikuste tariifide kehtestamise mõju üsna kiiresti tuntavaks muutuda, vastasel juhul ilmselt mitte. Peame arvestama, et kuivõrd Euroopa sõltuvus USA turust on palju suurem kui USA sõltuvus Euroopa omast, oleks jäme ots selles tariifide sõjas USA käes,» märkis Vitsur.

Vitsuri hinnangul pole terase- ja alumiiniumitollide kehtestatmisest tekkivast kahjust rääkimisel tähtis mitte niivõrd ühele või teisele riigile või tema majandusele tekkiv otsene kahju või kasum, vaid tõsiasi, et USA on hakanud taganema liberaalsest majanduspoliitikast.

«Tõsiasi, et USA, kes on olnud kogu Teise maailmasõja järgse perioodi majanduse liberaliseerimise eestvedajaid, on ise hakanud jõuliselt taganema Üldise Tolli- ja Kaubanduskokkuleppe (GATT) alguse saanud ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamisele viinud kogu maailmale ühisest, kõigi jaoks ühtedele ja samadele reeglitele põhinevast kaubanduspoliitikast,» ütles Vitsur.